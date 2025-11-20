İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

''Taşlar'' suç örgütüne ağır darbe: 33 sanığa dava açıldı

Esenler ve çevresinde silahlı çatışmalara karışan, sosyal medyada canlı yayınlarla tehdit mesajları veren “Taşlar” örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. 25'i tutuklu 33 şüpheli hakkında dava açıldı.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
''Taşlar'' suç örgütüne ağır darbe: 33 sanığa dava açıldı
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Esenler ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede çeşitli silahlı çatışma olaylarına karıştıkları ve eylemlerini Tiktok ile Instagram adlı sosyal medya hesaplarında canlı yayınlayarak, diğer suç örgütlerine ve toplumsal huzura gözdağı vermeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Elebaşılığını Ümit lakabıyla bilinen tutuklu Ramazan Taş'ın yaptığı, kamuoyunda Taşlar ismiyle anılan silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 24 ayrı eylemle ilgili, 25'i tutuklu toplam 33 kişi hakkında Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin "kasten adam öldürmeye teşebbüs" "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak", "silahla kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme", "birden fazla kişiyle birlikte örgütün korkutucu gücünden yararlanarak silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmasının istendiğini aktarıldı.

