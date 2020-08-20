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Taşlı sopalı çadır kurma kavgası: 4'ü çocuk 12 yaralı

BURSA'da boş arazide kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında yer kavgası çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürüp, ezmeye çalıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Olay anı, bir mahalli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobilini onlarca insanın üzerine sürüp, ezmeye çalışan sürücü Muhammed C. yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 17:21 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 17:21
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Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak’taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan 20 aile arasında yer anlaşmazlığından kavga çıktı. Çadırları kurdukları yerlerle ilgili anlaşamayan aileler, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgada, 1 kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürdü. Sürücü diğer insanlar tarafından sopalarla otomobile vurularak, durduruldu. Bazı kişilerin yoldan geçen araçlara da taş attığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgadaki bazı saldırganlar polis ekiplerine taşla saldırdı. Polis ekipleri, kalabalığı güçlükle ayırdı. Çadır kuran ailelerin çoğu bölgeden uzaklaşırken, polis çadırların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi.

Olay anı, bir mahaleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da, boş arazide kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında çıkan kavgada, otomobilini onlarca insanın üzerine sürüp, ezmeye çalışan sürücü Muhammed C. yakalanarak, gözaltına alındı. Muhammed C.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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