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Güncel

KKTC Başbakanı Tatar, Başkan Erdoğan görüşmesinin içeriğini aktardı: Uyum içinde çalışmanın önemini görüştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin içeriğini anlatan Başbakan Tatar, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uyum içerisinde çalışmanın önemini görüştük. KKTC'nin gelişmesi için çalışmalar yürütüyoruz' dedi.

28 Haziran 2020 Pazar 15:14 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 17:57
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Başbakan Ersin Tatar, TRT Haber’e bağlanarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini aktardı. Başbakan Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uyum içerisinde çalışmanın önemini görüştük… KKTC'nin gelişmesi için çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs ziyaretinde Rumlarla Türkiye'yi bir araya getirmeyi öneren AB Yüksek Temsilcisi Borrel'e yönlik de açıklamalarda bulunan Ersin Tatar, "Rum kesiminin muhatapları Kıbrıs Türkleridir. Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden geliyorlar. Bizi gözardı ederek aldıkları kararları kabul etmiyoruz. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa, Kıbrıs halkının onayı gerekir” şeklinde konuştu.

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