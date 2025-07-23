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Tatar'ın gözünden “Mavi Vatan” kitabı tanıtıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Doğu Akdeniz ve “Mavi Vatan” vizyonunu yansıtan söylemlerini içeren kitap kamuoyuyla buluştu. Tatar, 'Mavi Vatan'ın yürüttükleri milli siyasetin en önemli bir parçası olduğunu belirterek, 'Bu kitap, benim için çok önemli ve değerlidir.' ifadesinde bulundu.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
Tatar'ın gözünden “Mavi Vatan” kitabı tanıtıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, yöneticiliği döneminde "Mavi Vatan" ve Doğu Akdeniz ile ilgili söylemlerinden derlenen "Ersin Tatar'ın Gözüyle Mavi Vatan" kitabının tanıtımı yapıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, editörlüğünü İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mavi Vatan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cihat Yaycı ve KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler'in yaptığı "Ersin Tatar'ın Gözüyle Mavi Vatan" kitabının tanıtımı gerçekleştirilerek Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Mavi Vatan"ın yürüttükleri milli siyasetin en önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Bu kitap, benim için çok önemli ve değerlidir. Mavi Vatan'ın daha iyi anlaşılabilmesi ve geniş kitlelerce bilinmesi için bu kitap, Türkiye'deki üniversitelere, kurum ve kuruluşlara dağıtılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tatar, federasyon temelli çözüm süreçlerinin tehlikelerine işaret ederek, KKTC'nin geleceği olan iki devletli siyasetin anlatılması gerektiğini vurguladı.

Federasyon temelli müzakereler döneminin kapandığını ve bir daha geriye dönülmeyeceğini kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Ödenen bedeller, acılar ve şehitlerden sonra geri adım atmayız. Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığından vazgeçmeyiz. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan özden gelen müktesep haklarımız var. Havada, denizde ve karadaki haklarımızdan vazgeçmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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