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  • Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaştı
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Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaştı

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret edip, İzmirli firmalarla bir araya geldi. İkili görüşmelerde 200'e yakın iş bağlantısı kuruldu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Kazan'ın stratejik konumu ile adeta Avrasya'nın kalbi konumunda olduğuna dikkat çekip, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükselen bir grafiğe sahip olduğunu söyledi.

DHA20 Şubat 2024 Salı 10:21 - Güncelleme:
Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2,5 milyar dolara ulaştı
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TİCARET HACMİ 2.5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Marat Akhmatov ve Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilci Yardımcısı Albert Yalışev İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç'un ev sahipliği yaptığı görüşmede, Tataristan ile Türkiye'nin birbirine yakın iki millet olduğu, ülkeler arasında sıkı iş birliği ve dostluk ilişkilerinin mevcut olduğuna değinildi. Tataristan'ın Rusya ve Avrasya pazarına açılan bir kapı olduğunun altını çizen Tatar heyet, 2023 yılı itibariyle Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

'İZMİR İLE KAZAN ARASINDA DİREKT UÇUŞLAR BAŞLASIN'

Görüşmede Tataristan ekonomisindeki temel kaynağın petrol ve petrokimya ürünleri olduğu belirtilirken, Rusya'daki petrolün yüzde 90'ının Tataristan bölgesinde işlenerek satıldığı ifade edildi. Tatar heyeti, İzmir ile Kazan arasında direkt uçuşların başlamasını arzu ettiklerini, direkt uçuşların ticari ilişkilere büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtirken, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erkoç İzmir Ticaret Odası'nın bu konuda yapılacak girişimleri memnuniyetle destekleyeceğini belirtti. Tatar heyet, İzmir Ticaret Odası'nı mayıs ayında Kazan'da düzenlenecek 15. Uluslararası Kazan Forumu'na davet etti.

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Görüşmelerin ardından inşaattan tekstile, kozmetikten kimyasal malzemelere kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 13 Tatar firma ile İzmirli firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı. Toplam 200'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

'İŞ BİRLİĞİMİZ TİCARET İLE SINIRLI DEĞİL'

Tataristan'ın küresel ölçekte de önemli bir aktör olduğuna, Kazan'ın ise stratejik konumu ile adeta Avrasya'nın kalbi konumunda olduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi yükselen bir grafiğe sahip ve her iki taraf da ticari ilişkileri geliştirme ve çeşitlendirme hususunda kararlılıkla çaba sarf etmeye devam ediyor. Odamızda gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmelerine üyelerimizin gösterdiği yoğun ilgi bunu kanıtlar nitelikte. Bunun yanı sıra iş birliğimiz sadece ticaret ile sınırlı değil, enerji, ulaştırma, inşaat ve otomotiv başta olmak üzere birçok alanda sayıları artan Türk yatırımları ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da derinleşiyor" dedi.

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