İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2020 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4695
  • EURO
    9,1217
  • ALTIN
    451.158
  • BIST100
    1441.23
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tatil için Türkiye'ye gelen Rus turist otel odasında ölü bulundu
Güncel

Tatil için Türkiye'ye gelen Rus turist otel odasında ölü bulundu

Tatil için Antalya'ya gelen Rus turist kaldığı otel odasında ölü bulundu. Khapaev'in cenazesi polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 13:11 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:11
ABONE OL

Konyaaltı sahilindeki bir otelde birlikte tatil yaptığı erkek arkadaşı Pavel Khapaev'i (40) gece geç saatlerde hareketsiz bulan Oksana Komarova durumu otel yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Khapaev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Khapaev'in cenazesi polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis merkezine götürülen Komarova ifadesinde, Rusya Federasyonu'ndan iki gün önce tatil için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Birlikte alkol aldıktan sonra uyuduk. Erkek arkadaşım Pavel Khapaev'in nefes almadığını sabaha karşı 04.30 sıralarında uyandığımda fark ettim. Hemen yetkililere haber verdim." ifadelerini kullandı.

Komarova işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.