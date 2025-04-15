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Tatil kabusa döndü! Bungalovda gizli kamera skandalı

İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil yapmak için bungalov kiralayan aile yapının yatak odası kısmında ampul içine koyulan gizli kamerayı görünce emniyete başvurdu. Polis ekipleri, tüm elektronik aletleri incelemeye aldı.

IHA15 Nisan 2025 Salı 07:38 - Güncelleme:
Tatil kabusa döndü! Bungalovda gizli kamera skandalı
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Ramazan Bayramından bir gün önce meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., sosyal medyada yaşadığı durumu, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın altısında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, "Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz" yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaştı.

Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

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