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Tatil sevinci kana bulandı: Karne günü bıçaklanan 10'uncu sınıf öğrencisi kurtarılamadı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, karne dağıtım töreninin ardından Vadi Park'ta meydana gelen olayda, 12. sınıf öğrencisi Halil A. (18) tarafından bıçaklanan 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan (16), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 12:03 - Güncelleme:
Tatil sevinci kana bulandı: Karne günü bıçaklanan 10'uncu sınıf öğrencisi kurtarılamadı
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Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından Vadi Park'ta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken olay sırasında Halil A. (18) tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Çağlar Gönülalan (16) ağır yaralandı.

AĞIR YARALI ÖĞRENCİ KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar Gönülalan, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Başçeşme Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bıçaklama olayının ardından yaşanan panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bıçaklanarak ağır yaralanan Çağlar Gönülalan'a çevredeki vatandaşların tampon yaparak müdahale etmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı.

KATİL ZANLISI ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı öğrenci ise polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan katil zanlısı Halil A., emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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