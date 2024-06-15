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Tatil sezonu başladı! İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Yaz sezonunun başlangıcının bu yıl Kurban Bayramı tatiliyle birleşmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu devam ediyor.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 13:47 - Güncelleme:
Tatil sezonu başladı! İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
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Bayramı memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler dün sabah erken saatlerden bu yana İstanbul Havalimanı'nda hareketliliğe neden oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu.

Yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ile valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hatlar kontuarlarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Polis ekipleri, Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki pasaport bankolarını açık tutarak, yoğunluğun oluşmasını önlemeye çalıştı. Polisler elektronik pasaport yöntemini kullanmak isteyen yolculara yardımcı oldu.

Yurt dışı çıkış harcı pulunu almak isteyen vatandaşlar, bankomatlar önünde kuyruk oluşturdu.

İGA, THY ve TGS ekipleri, yolcuları uçuşlarına yetiştirmek için yoğun çaba harcadı.

Yoğunluğun yaşandığı İstanbul Havalimanı'nın bugün gerçekleştirilecek 1598 uçuşla toplam 259 bin 321 yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor.

- "HERKESE İYİ BAYRAMLAR"

Bayram tatilini Edremit'te geçirecek olan Neslihan Tarakçı, havalimanın çok yoğun olduğunu söyledi.

Uçak biletini daha önceden aldığını belirten Tarakçı, "Kolaylıkla bilet bulduk. Bir ay önce bilet aldık. Herkese iyi bayramlar." dedi.

Yolculardan Selma Ekşi ise ablasını ziyarete gideceğini dile getirerek, "Hem tatil hem bayram ziyareti. Herkese mutlu bayramlar diliyorum." diye konuştu.

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