İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tatil yolunda katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan araç devrildi
Güncel

Tatil yolunda katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan araç devrildi

Sivas'ta bayram tatiline giden aile kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

IHA24 Mayıs 2026 Pazar 12:24 - Güncelleme:
Tatil yolunda katliam gibi kaza: Kontrolden çıkan araç devrildi
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi.

Kayseri'den Malatya istikametine seyir halindeki N.K. idaresindeki 26 KF 270 plakalı Volkswagen marka minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Bayram tatili yolculuğunda kaza yapan aileden yolcu konumundaki Nazar Kapkaç hayatını kaybederken sürücü dahil 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar araçtan çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.