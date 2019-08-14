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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı... İşte yollarda son durum

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.

  • AA
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Tatilin son gününde İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Otoyolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de akıcı trafik oluştuğu görülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Arifiye, Sapanca ve Kırkpınar mevkilerinde ise trafik, İstanbul yönünde akıcı şekilde ilerliyor.

Otoyolun Ankara istikametinde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.

Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Trafik ekipleri, yıllık izinlerini bayram tatiliyle birleştiren vatandaşların olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte aksaklık beklenmediğini kaydetti.

ÇANAKKALE'DEKİ İSKELELERDE YOĞUNLUK

Bayramın son gününde evlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler, Çanakkale'deki iskelelerden arabalı vapurlarla Avrupa yakasına geçiyor.

Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerde arttı. Bu nedenle Çanakkale ve Lapseki iskeleleri önünde zaman zaman bir kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kurban Bayramı için feribot planlamasıyla yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor.

Buna göre, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir istikametinde 4, Lapseki-Gelibolu güzergahında 5, Gökçeada-Kabatepe yönünde 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere 17 feribotla saatsiz "doldur boşalt" usulü sefer yapılıyor.

Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

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