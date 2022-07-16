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Tatilcilerin dönüşü devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından yaşadıkları kentlere dönüşe geçenler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde araç yoğunluğu oluşturdu.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
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Otoyolun Bolu Dağı Düzce geçişindeki Bataklı Çiftlik mevkisinde trafik, yoğunluk nedeniyle İstanbul yönünde zaman zaman durma noktasına geliyor.

Sürücüler ara ara uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta yavaş ilerlerken, Kaynaşlı, Mengencik, Beyköy, Hatıplar Otluoğlu, Gölyaka ve Gümüşova rampaları mevkilerinde ulaşım akıcı şekilde seyrediyor.

Yolda zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalar da trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, araçların kısa sürede kaldırılması için çaba sarf ediyor.

Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde de akıcı yoğunluk hakim.

Karayolları ile trafik ve jandarma ekipleri, her iki kentte ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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