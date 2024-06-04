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Güncel

Tatilcilerin tercihi şehirde bayram öncesi sıkı denetim

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi bazı zincir market şubelerinde etiket ve haksız fiyat artışına ilişkin denetim gerçekleştirildi.

AA4 Haziran 2024 Salı 11:20 - Güncelleme:
Tatilcilerin tercihi şehirde bayram öncesi sıkı denetim
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Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları ile etiketlerinin olup olmadığını inceledi.

Ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da denetleyen ekipler, meyve-sebzelerin menşe ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, vatandaşın ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla sık sık denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haftanın 5 günü bu denetimlerin yapıldığını dile getiren Özşahan, "Antalya'da gitmediğimiz ilçe kalmadı, sürekli denetimdeyiz. Ağırlıklı olarak zincir marketlere gidiyoruz ama küçük çaplı işletmelerde de denetim yapıyoruz. Ekiplerimiz marketlere girince tüm reyonları geziyorlar, etiketin olup olmadığına ve kasa ile raf fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyorlar. Tespit edilen her işlem için 2 bin 200 lira yaptırım uygulanıyor." diye konuştu.

Haksız fiyat artışına yönelik ürünlerin geriye dönük 3 aylık fiyat listelerini de kontrol ettiklerini aktaran Özşahan, haksız bir artış varsa belgeleri toplayıp, Ticaret Bakanlığına gönderdiklerini ve gerekli yaptırımı bakanlığın uyguladığını bildirdi.

Özşahan, Kurban Bayramı sonrasında da denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

  • Haksız fiyat artışı
  • Zincir market denetimi
  • Antalya Ticaret Müdürlüğü

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