20 Şubat 2026 Cuma
  • Tatlı imalathanesinde büyük rezalet! Hamuru ayağıyla çiğnedi
Güncel

Tatlı imalathanesinde büyük rezalet! Hamuru ayağıyla çiğnedi

Sakarya'da bir tatlı imalathanesi çalışanının hamuru ayağıyla çiğnediği görüntüler ortaya çıktı. Skandal görüntüler büyük tepki toplarken hijyen kurallarının ihlal edildiğinin belirlenmesi üzerine işletme belediye ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

20 Şubat 2026 Cuma 11:14
Tatlı imalathanesinde büyük rezalet! Hamuru ayağıyla çiğnedi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntülerin bir vatandaş tarafından kayda alınmasının ardından Akyazı Belediyesi zabıtası harekete geçti.

Tatlı tüketiminin arttığı Ramazan ayında meydana gelen ve infial oluşturan görüntülerde, bir çalışanın üretim alanında hamuru ayağıyla çiğnediği görüldü. Bunun üzerine zabıta ekipleri firmaya baskın yaparak inceleme başlattı.

Yapılan denetimlerde üretim alanında çalışanların bone ve kolluk takmadan çıplak ayaklarla çalıştığı, steril olması gereken alanların ise adeta çöplüğe döndüğü dikkat çekti.

Hem üretim alanında hem de satış mağazasında yapılan denetimlerin ardından söz konusu imalathane ve mağaza mühürlenerek kapatıldı.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgi verildi.

