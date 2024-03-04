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Tatvan'da Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

AK Parti'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

IHA4 Mart 2024 Pazartesi 13:51 - Güncelleme:
Tatvan'da Belediye Başkan Yardımcısına silahlı saldırı
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Alınan bilgilere göre saldırı, saat 12.15 sularında Tatvan ilçe merkezindeki Ahlat minibüs durağı yakınlarında meydana geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'in kullandığı araç, iki farklı araç tarafından Ahlat minibüs durağı mevkiinde sıkıştırılarak durduruldu. İki araçtan inen şahıslar tarafından ilk etapta sopalı ve bıçaklı saldırıya uğrayan Ökmen ve aracına daha sonra silahla ateş edildi. Silahlı saldırıda bacaklarından isabet alan Ökmen, yaralı şekilde Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, saldırının gerçekleştiği alan polis tarafından şeritle kapatıldı.

Olay yerinde çok sayıda kovan tespit eden polis ekipleri, saldırıyla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Öte yandan, saldırı sonrası geldikleri araçlarla olay yerinden kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor. Saldırıda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kurşunların bacağına isabet ettiği öğrenildi.

  • Necdet Ökmen
  • Tatvan Belediye
  • silahlı saldırı

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