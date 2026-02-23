İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,836
  • EURO
    51,7629
  • ALTIN
    7253.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tavan cemaatin üzerine düştü! Namaz kılarken neye uğradıklarını şaşırdılar
Güncel

Tavan cemaatin üzerine düştü! Namaz kılarken neye uğradıklarını şaşırdılar

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caminin tavan alçısı namaz esnasında cemaatin üstüne düştü.

AA23 Şubat 2026 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
Tavan cemaatin üzerine düştü! Namaz kılarken neye uğradıklarını şaşırdılar
ABONE OL

Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan Hacı Musa Kızıldemir Camisi'nde tavandaki alçının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle namaz kılan cemaatin üzerine düştü.

Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda kimse yaralanmadı.

CAMİNİN GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Olay, caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, imamın cemaate namaz kıldırdığı sırada tavandan alçı parçalarının düşmesi ve cemaatin panikle namazı bırakması yer alıyor.

Cami İmam Hatibi Mikail Gürlan, ilginç bir olaya şahit olduklarını söyledi.

Gürlan, "Sadece üzerimize düşen alçıydı onu da hemen temizledik. Daha sonra namazımıza devam ettik. Camimizde ibadete açıktır. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Cami cemaatimizden herhangi bir yaralı, hastanelik herhangi bir olay yok çok şükür." diye konuştu.

  • camii tavan alçısı
  • namaz cemaat
  • Karaköprü olayı

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.