Tavan çöktü, iki koca piton yemek masasına düştü!

star.com.tr 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:23 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:23

Avusturalya'nın Brisbane kentinde ilginç bir olay yaşandı.

David Tait işinden çıkıp, Brisbane'nin kuzeyindeki evine döndüğünde, iki dev pitonla karşılaştı. İki dev piton, mutfakta bulunan tavandan düştükten sonra David'in masasına çarptı. Kazanın ardından pitonlar, David'in oturma ve yatak odalarına dağıldı. Pitonlardan birisi 2.5, diğerinin ise 3 metre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Yılan avcısı Steven Brown, pitonları, evin yakınındaki bir ormana taşıdı.

Brown, her iki pitonun da erkek olduğunu ve tavandan aşağıya düşmeden önce, dişi bir yılan için kavga ediyor olduklarını belirtti. İki erkek piton bulunsa da, üçüncüsü bulunamadı.

Sky Haber'e konuşan Brown, "Yılanların boyutları oldukça şaşırtıcıydı. O tip yılanları böyle bir olayda görmek az rastlanan bir şey," dedi.

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