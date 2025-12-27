İSTANBUL 7°C / 4°C
  ''Taviz yok'' diyerek vurguladı... Bakan Memişoğlu: Türkiye'nin adını kimse zedeleyemez
Güncel

''Taviz yok'' diyerek vurguladı... Bakan Memişoğlu: Türkiye'nin adını kimse zedeleyemez

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin dünyada en nitelikli sağlık hizmetlerini sunan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayarak, bu itibarı zedelemeye yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

27 Aralık 2025 Cumartesi 00:06
''Taviz yok'' diyerek vurguladı... Bakan Memişoğlu: Türkiye'nin adını kimse zedeleyemez
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmadaki, "Sağlık hizmeti doğrudan insan hayatına taalluk eden bir meseledir. İhmalin, özensizliğin, tedbirsizliğin veya hatanın bedelini kişi burada ya yaşamını ya da sağlığını kaybedip gider. Nitekim buna dair müessif haberlere zaman zaman rastlıyoruz. Hükümet olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi vatandaşların ve misafirlerin sağlık hizmetlerine güvenli erişiminin en temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Türkiye, dünyada en nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu yükselen bir sağlık markasıdır. Bu itibarı zedelemeye çalışan hiçbir yapıya asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz mevzuat düzenlemeleri ve altyapı güçlendirme çalışmalarımızla, kamu, özel ve üniversite ayrımı yapmaksızın hastanelerin tüm hizmet alanlarında denetimlerimizi şeffaf, bilimsel veriye ve risk yönetimine dayalı, yapay zeka destekli ileri bilişim sistemleriyle takip ediyor, bu alandaki faaliyetlerimizi titizlikle ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, milletimize en güvenli ve nitelikli sağlık hizmetlerini sunmak, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmek için durmadan çalışmaya, üretmeye ve güçlenmeye devam ediyoruz."

