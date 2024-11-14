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Tavşanlı'da otomobil iş makinesine çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 21:48 - Güncelleme:
Tavşanlı'da otomobil iş makinesine çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Reha Bülbül (75) yönetimindeki 43 HH 122 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolu Şahmelek rampasında aynı yöne giden Mehmet K. (52) idaresindeki iş makinesine çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki yaralılar Melike (37), Mert (7) ve Mina Öncel (6) ile Saliha Bülbül (13), 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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