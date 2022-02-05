İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişiden biri tutuklandı.

IHA5 Şubat 2022 Cumartesi 11:43 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 11:45
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu satışını engellemek amacıyla yapmış olduğu çalışmalar neticesinde İ.P. isimli kişinin uyuşturucu sattığını tespit ederek şüpheli şahıs hakkında çalışma başlattı.

Polis ekipleri İ.P.'nin kiraladığı aparta girdiği anda içeride bulunan K.K. isimli kadın ve A.K. isimli erkek kaçmaya çalışırken asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Apart çıkışında Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kişilerin üzerlerinde yapılan aramada narkotik madde , madde içiminde kullanılan düzenek ve nartkotik maddeden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.P. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi serbest kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.