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Tavuk döner faciası! Yüzlerce kişi zehirlendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 vatandaşın yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 08:34 - Güncelleme:
Tavuk döner faciası! Yüzlerce kişi zehirlendi
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Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide önceki gün 648 kişinin yedikleri yemekten zehirlendiği iddiasıyla işletme sahipleri K.Y. ve E.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Körfez Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda zehirlenmesinin yaşandığı dönerci hakkında işlem başlatıldı.

Ekiplerce yapılan işlemin ardından dönerci tedbir amaçlı mühürlendi.

Hastanelere başvuranlardan 2 çocuğun ilçedeki özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- "ALINAN NUMUNELERİN TEST SONUÇLARI OLUMSUZ ÇIKTI"

Kocaeli Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede tavuk döner yiyen vatandaşların mide bulantısı, ateş, kusma şikayetleri ve zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurduğu kaydedildi.

Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğünden önceki gün gelen bildirim doğrultusunda, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kontrol ekiplerince ivedi şekilde ilgili işletmeye gidilerek satışa hazır tavuk döner ürününden numune alındığı ve Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiği belirtilen açıklamada, "Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu uygunsuzluk nedeniyle işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilerek, iş yeri sahipleri 2 şüpheli şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

Kocaeli genelinde toplam 648 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 648 hastamızdan 646'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 2 hastamızın tedavisi devam etmektedir. Söz konusu iş yeri Körfez Belediyesi tarafından mühürlenmiş olup, konu Valiliğimiz, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakinen takip edilmektedir."

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