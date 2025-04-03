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Tavuk döner kabusu! 300'den fazla kişi hastaneye başvurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yedikleri tavuk döner sebebiyle çok sayıda kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, sayı 300'ü geçti. İşletme geçici süreyle kapatıldı.

IHA3 Nisan 2025 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
Tavuk döner kabusu! 300'den fazla kişi hastaneye başvurdu
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Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 300'den fazla kişi, Körfez Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dilovası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, Derince'de tedavi gören 2 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı.

Gıda analiz sonuçları beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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