İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2024 Cuma / 6 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Tavuk eti üretim miktarı belli oldu

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 216 bin 453 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1 artışla 1 milyar 761 milyon 686 bin adede yükseldi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 10:23 - Güncelleme:
Tavuk eti üretim miktarı belli oldu
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 216 bin 453 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 3,2, aylık bazda yüzde 12,5 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi ise mayısta aylık bazda yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 761 milyon 686 bin tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 4,9 artışla 119 milyon 362 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 20,9 yükselişle 5 bin 712 ton oldu.

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindi eti üretimi yüzde 25,7 arttı.

  • tavuk eti üretimi
  • tavuk yumurtası üretimi
  • yüksek artış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.