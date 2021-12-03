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Tavuk kümesinin çatısı çöktü, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden bir tavuk kümesinin çatısının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

AA3 Aralık 2021 Cuma 14:54 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 14:54
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Çarşı Mahallesi Tomaşa mevkisinde Yıldıray Ö'ye ait tavuk kümesinin çatı inşaatında çalışan Hüseyin Altıntaş (59) ile Davut K'nın (57) üzerinde bulunduğu çatıda bir anda çökme meydana geldi.

Çökme sonucu 3 metre yükseklikten düşen iki işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları, Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı Hüseyin Altıntaş, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Davut K'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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