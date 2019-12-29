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Taylan’dan süper başlangıç

G.Saray’ın bu sezon kadrosuna kattığı 24 yaşındaki oyuncu ligde ilk kez bir maçta 11’de şans buldu, ilk gol öncesi penaltı yaptırdı, üçüncü golde rakibi hata yapmaya zorladı, son gole de imza attı.

Star Spor29.12.2019  00:07 - Güncelleme: 29.12.2019  08:00


TEKNİK Direktör Fatih Terim, son Göztepe maçına göre ilk 11’de 3 değişiklik yaptı. Selçuk, Belhanda ve Babel’i yedeğe çekilirken, Seri, Lemina ve Taylan Antalyalı ilk 11’de şans buldu. Taylan ilk kez görev aldığı 11’de başarılı bir performans ortaya koyarken, 1 gol attı, Falcao’nun penaltı golü öncesinde kafa vuruşunda Ufuk’un topa elle müdahalesi sonrası hakem Abdulkadir Bitigen beyaz noktayı göstermişti. Bu sezon ligdeki tek golünü 13 Eylül’de Kasımpaşa maçında atan Feghouli dün biri penaltıdan iki gol attı. Kolombiyalı oyuncu, 106 gün sonra ligde gol hasretine bir son vermiş oldu.

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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