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Tayland'da hükümet karşıtı protestocu gruplar reform talebiyle gösteri yaptı

Tayland'da binlerce kişi anayasal reform ve hapiste tutulan muhalif liderlerin serbest bırakılması için protesto düzenledi.

Star.com.tr24 Mart 2021 Çarşamba 23:13 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 23:13
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Binler kişilik grup, "Kral'a ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınan protestocu grupların önde gelen isimlerinin serbest bırakılması ve monarşide reform yapılması için Bangkok'taki Demokrasi Anıtı'nda gösteri düzenledi.

Polisin gösteriyi dağıtmak için tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi kullanması sonucu çıkan çatışmada 30'dan fazla sivil ve polis yaralandı.

Protestocular Kral Maha'nın yetkilerinin kısıtlanmasını ve Kral'a hakarete 15 yıla kadar hapis cezasını öngören yasanın kaldırılmasını talep etti.

Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, 29 Ekim 2020'de, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Star.com.tr

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