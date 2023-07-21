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Tayvan'a gönderilen yumurtalara ilişkin iddialarla ilgili inceleme başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda insan sağlığına zararlı madde bulunduğuna ilişkin bu ülke yetkili makamlarından herhangi bir bildirimde bulunulmamasına karşın inceleme başlatıldığını bildirdi.

21 Temmuz 2023 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Tayvan'a gönderilen yumurtalara ilişkin iddialarla ilgili inceleme başlatıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'den Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda, insan sağlığına zararlı "nitrofuran" maddesi tespit edildiği yönünde medya organlarına haberler yansıdığı hatırlatıldı. Bu maddenin, Türkiye'de yumurta elde edilen tavuklar dahil, gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımının yasak olduğu belirtilen açıklamada, "Kullanımına dair tespit olması durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyaya yansıyan iddialara konu yumurtalarla ilgili Tayvan yetkili otoritesi tarafından Bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yumurtaların üretiminde söz konusu maddenin kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli iş ve işlemlerin yürütülecektir."

TAYVAN'A 4 AYDA 217 KONTEYNIR YUMURTA GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (YUM-BİR) İbrahim Afyon da yaptığı yazılı açıklamada, Tayvan'a 4 ay içinde 217 konteynır yumurta gönderildiğini, bunların 212'sinin kabul gördüğünü bildirdi. Afyon, şunları ifade etti:

"Sadece 5 konteynır olan 1 parti üründe sorun olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialar zaman, zemin ve kişiler dikkate alındığında çok manidardır. Uzak Doğu'ya ihracatımızdaki başarımız, acımasız pazar mücadelesine, 2 kişinin ticari olarak uzlaşamaması sebebiyle gölgelenmiştir. Sakıncalı olduğu ileri sürülen sınırlı miktar 'parti mal' yerinde imha olmuş, ülkemize iadesi söz konusu olmamıştır. Sektörümüzde varsa çürük elmaların ortaya çıkarılması, söz konusu ürünlerin nasıl temin edildiği, ihmal mi yoksa kasıt mı olduğu gerekli işlemler sonrasında ortaya çıkarılacaktır."

YUM-BİR olarak konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Afyon, "Sağlıklı geleceğinizi korku imparatorluğuna mağlup ettirmeyiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Afyon, Türkiye'nin yılda 20 milyar adet yumurta üretimi yapan bir ülke olduğunu, 63 ülkeye ihracat yapma gücüne sahip bulunduğunu ve hali hazırda 39 ülkeye aktif satış yaptığını bildirdi.

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