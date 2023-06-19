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Tayvan'dan depremzede öğrencilere eğitim desteği

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Tayvan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu arasında 'Depremlerden Etkilenen Çocukların Eğitime Erişiminin Kolaylaştırılması Projesi'nin protokolü imzalandı.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Tayvan'dan depremzede öğrencilere eğitim desteği
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Dernekte düzenlenen protokol töreninde konuşan SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Tayvan'ın, dernekle işbirliği içerisinde çalıştığını, deprem bölgesine destek olduğunu belirtti.

Kavlak, bugün yapılan protokol töreninin Tayvan ile yaptıkları üçüncü program olduğunu belirterek, sağlık, barınma ve eğitim konusunda projeler ürettiklerini ifade etti.

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang da dernekle çalışmaktan memnun olduklarını, öğrencilerin eğitimine destek verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Eğitim projelerinin hızlı bir şekilde başlatılmasının önemine işaret eden Huang, öğrencilere mobil okul, kütüphane ve bilgisayar desteği verileceğini vurguladı.

- PROJEDEN DEPREMDEN ETKİLENEN 5 İLDEKİ ÖĞRENCİLER YARARLANACAK

"Depremlerden Etkilenen Çocukların Eğitime Erişiminin Kolaylaştırılması Projesi"yle, depremden etkilenen illerdeki çocukların eğitime erişiminin kolaylaştırılması, onları öğrenme ortamına yeniden döndürmek amacıyla mobil eğitim tırları ve konteyner laboratuvarlar ve deprem nedeniyle zarar görmüş kamu kurumlarının, belediyelerin ve üniversitelerin bilgisayar hibeleri ile teknolojik altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da 31 Mart 2024 tarihine kadar uygulanacak projeden, depremden etkilenen bölgelerdeki ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki hem Türk vatandaşı hem de yabancı uyruklu çocuklar yararlanabilecek.

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