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  • 'Tayyip dede' diye seslendiler... Başkan Erdoğan, sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı
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'Tayyip dede' diye seslendiler... Başkan Erdoğan, sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı

Tuzla'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine 'Tayyip dede' diye seslenen Kübra ve Metehan kardeşleri fark ederek aracını durdurdu. Başkan Erdoğan, kendisini ellerinde Türk bayraklarıyla yağmurun altında bekleyen çocuklar ile sohbet ederek onlara hediyeler verdi.

IHA1 Eylül 2022 Perşembe 02:46 - Güncelleme:
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Tuzla'da yaşayan Kübra (10) Metehan Ateş (6) adlı kardeşler, yaklaşık 2 buçuk saatlik sağanak yağış altında ellerinde bayraklarla, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılmak üzere Tuzla'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Başkan Erdoğan'ın konvoyunu gören çocuklar 'Tayyip dede' diyerek seslendi. Çocukları fark eden Başkan Erdoğan, aracını durdurarak çocuklarla ve çevredekilerle sohbet etti. Erdoğan, Kübra ve Ateş kardeşlere oyuncak hediyesi vererek bir süre sohbet etti.

"TAYYİP DEDEMİ YOLDA GÖRÜNCE ELİMİ SALLADIM, DURDU, ÇOK MUTLUYUM"

Başkan Erdoğan'ı gördükleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Kübra Ateş, "Tayyip dedemi gördüm. Tayyip dedemi yolda görünce elimi salladım, durdu. Benim yanağımdan öptü bana hediye verdi çok mutlu oldum. Yağmur altında 2 buçuk saattir bekliyoruz. Yağmur yağdı, şimşekler çarptı ama ben pes etmedim. Recep Tayyip Erdoğan dediğimizi bekledik ve sonunda geldi çok mutlu oldum." dedi.

"ÇOK MUTLUYUM CUMHURBAŞKANINI YAKINDAN GÖRDÜĞÜM İÇİN"

Konu hakkında konuşan Metehan ve Kübra kardeşlerin annesi Hülya Ateş, "Çok mutluyum Cumhurbaşkanını yakından gördüğüm için. Ben burada oturuyorum. Daha öncesinde de Deniz Harp Okulundaki programlara geldiğinde kendisini uzaktan görme şansımız olmuştu. Ama bu sefer durdu, şanslıydık. Çocuklara da hediyeler verdiler. Çok mutlu oldum. Onu yakından görmek çok mutlu etti beni. Yağmur altında çocuklarla 2 buçuk saattir bekliyoruz sırf onu görebilmek için" diye konuştu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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