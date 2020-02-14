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Taziye dönüşü hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Taziye için gittikleri Adana'dan dönüşte geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, memleketleri Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verildi.

IHA14 Şubat 2020 Cuma13:46 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 13:46

Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolu Kızlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Akçiçek idaresindeki 42 TP 617 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan Vedat Demirel idaresindeki 72 EK 398 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Akçiçek ve otomobilde bulunan yakınları Ömer ve Sadriye Akçiçek olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet, Ömer ve Sadriye Akçiçek için memleketleri Çermik ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu,İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Alper Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun katıldı.

Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından hayatını kaybedenler, dualar eşliğinde toprağa verildi.

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