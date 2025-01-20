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Güncel

Taziye evinde korkunç olay! 2 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli olduğu akrabalarına taziye evinde ateş ederek 2 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 08:12 - Güncelleme:
Taziye evinde korkunç olay! 2 kişi hayatını kaybetti
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Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde belediyeye ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesiste, akrabalarının cenazesi için toplananlara silahla ateş açıldı.

Yasin A, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Hasan A, Muhsin A, Mehmet A. ve Cuma A. ile orada bulunan Orhan M. ve Şerif S'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Cuma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şerif S. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Yasin A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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