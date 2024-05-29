''Taziye yemeği kaldırıldı'' yazısını astığından bu yana kimse vefat etmedi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Camuzkışlası Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinde 460 farkla kazanan Murat Yılmaz, mahallenin yeni muhtarı oldu. Yerel seçimlerin ardından görevini başarıyla yürüten muhtar Yılmaz'ın ilk icraatıysa cenaze sahiplerine büyük külfet olan cenaze yemeğini kaldırmak oldu. Muhtar Yılmaz, mahallelinin fikrini alarak çoğunluğun kararıyla 'Cenaze evinde yemek yenmez, bundan dolayı 3 günlük taziye yemeği kaldırılmıştır' yazılı afişi asarak cenaze yemeğine son verdi. Cenaze yemeğinin yasaklanmasının ardından mahallede 1 aydır kimsenin vefat etmese de ilk cenazede alınan kararın uygulanması bekleniyor.

"CENAZE EVİNDE YEMEK YENMEZ, YEMEK GÖTÜRÜLÜR"

Çoğunluğun fikriyle cenaze yemeğini kaldıran muhtar Murat Yılmaz, "İnsanlar acılarıyla mı uğraşsın yoksa yemekle mi uğraşsın. Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür. Bu yüzden cenaze yemeğini tamamen kaldırdık. Allah'ın izniyle bundan sonra böyle devam edecek. Yüzde 90 herkesin kararını aldık. Böyle bir karar verdik. Bu afişi 1 ay önce astıktan sonra kimse ölmedi. İlk cenazede de bu karar uygulanacak" dedi.

"DİNİMİZDE BİR YERİ YOKTUR VE HATTA GÜNAHTIR"

Taziye yemeklerinin dinde yeri olmadığını ifade eden imam Süleyman Geçici, "Taziye yemekleri 3 günlük mekruhtur. Dinimizde bir yeri yoktur ve hatta günahtır. Cenaze sahiplerine ağır bir yüktür. Uzaktan gelenler için verilebilir ama bu artık bir gelenek haline geldiği için cenaze sahiplerine hem maddi hem de manevi olarak ağır bir yüktür. Mahallemiz için çok güzel bir karar oldu. Bu kararın diğer köyler için örnek teşkil etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"BU YAZI ASILDIKTAN SONRA KÖYÜMÜZE CENAZE DE GELMEZ OLDU"

Afiş asıldıktan sonra mahallede kimsenin ölmediğini söyleyen vatandaş Resul Babayiğit, "Muhtarımızın aldığı bu kararı hepimiz uyguluyoruz ve çok da güzel bir karar. Bu yazıyı asalı bir ay oldu. Bu yazı asıldıktan sonra köyümüze cenaze de gelmez oldu. Normalde haftada bir kişi ölüyordu. Muhtarımız bu yazıyı astıktan sonra kimse ölmüyor. Bunun için çok seviniyoruz. Muhtarımızın bu kararı için tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.