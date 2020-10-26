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Taziyeler koronavirüs vakalarını arttırdı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının cenaze sonrası gerçekleştirilen taziye ziyaretlerinden kaynaklandığı tespit edildi. İlçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yasaklanmış, Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde ise karantina uygulaması başlatılmıştı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 16:38
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Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı mahallede bir haftada iki kişinin vefat ettiğini söyledi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların taziye ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Şahin, "Genel anlamda bir yükseliş trendi var, bu bir gerçek. Bunların bir kısmı ceviz hasadıyla da bağlantılı. Dışarıdan gelen insanlarla bir temas trafiği oluyor, bu gerekçeyle bazı köylerimizde vakalarımız var. Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

Şahin, koronavirüsle mücadelenin tedbirlere uyularak kazanılacağını vurguladı.

Maske ve sosyal mesafenin olmadığı bir ortamda virüsün çok kolay bulaştığını hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bu ülkece ve dünyaca verilen bir mücadele. Devletimizin koyduğu kurallara ve tavsiyelerine uymamız gerektiğini son hadiselerden tekrar görmüş oluyoruz. Vatandaşlarımızı gerekli kurallara uymaya ve dikkate davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu süreçten başarılı çıkma şansımız olmaz, bu yüzden gerekli duyarlılığı göstermelerini kendilerinden istiyoruz.

Salı günü kurulan pazarımıza çok zaruri olmadıkça vatandaşlarımız gelmesin. Evlerinde, köylerinde ve mahallerinde kalmalarını istiyoruz. Zaruri olmadıkça fazla kalabalık ortamda bulunmamaları, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını ilçe halkımızdan rica ediyoruz."

İlçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yasaklanmış, Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde ise karantina uygulaması başlatılmıştı.

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