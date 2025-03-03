İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2025 Pazartesi / 4 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4851
  • EURO
    38,1642
  • ALTIN
    3371.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tazminatlarını alamayan emekliler isyan etti! ''Özgür Özel'e sesleniyoruz''
Güncel

Tazminatlarını alamayan emekliler isyan etti! ''Özgür Özel'e sesleniyoruz''

İzmir Büyükşehir Belediyesinden kıdem tazminatlarını alamayan emekliler CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Grupta yer alan Atilla Yeşilyurt, 'Sadaka değil, bu bizim hakkımız, belediyeye 18 yılımızı verdik. Durmadan tarih veriyorlar, yapmıyorlar. Buradan Özgür Özel'e de sesleniyoruz. Belediye Başkanını arasın, bize bir gün vermelerini söylesin.' dedi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 14:01 - Güncelleme:
Tazminatlarını alamayan emekliler isyan etti! ''Özgür Özel'e sesleniyoruz''
ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZNERJİ AŞ'den emekli olan bir grup, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

CHP İl Başkanlığı önünde toplanarak sloganlar atan grupta yer alan Atilla Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, kıdem tazminatlarının ödenmeyerek mağdur edildiklerini savundu.

Geçen yıl ekim ayında emekli olduğunu söyleyen Yeşilyurt, "Sadaka değil, bu bizim hakkımız, belediyeye 18 yılımızı verdik. Durmadan tarih veriyorlar, yapmıyorlar. Buradan Özgür Özel'e de sesleniyoruz. Belediye Başkanını arasın, bize bir gün vermelerini söylesin. Herkesin borcu var." dedi.

Gazanfer Alkanlı da yıllarca gece gündüz çalıştığını ancak emeğinin karşılığını alamadığını ileri sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ ve İZNERJİ AŞ'den emekli olan bir grup, 26 Şubat'ta da kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde eylem yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.