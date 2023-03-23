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TBB Başkanı Fatma Şahin'den Yunan mevkidaşına teşekkür mektubu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yunanistan Belediyeler Birliği (KEDE) Başkanı Dimitris Papastergiu'ya, Türkiye'deki depremzedelere yardımları için teşekkür etti.

AA23 Mart 2023 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
TBB Başkanı Fatma Şahin'den Yunan mevkidaşına teşekkür mektubu
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KEDE'nin internet sayfasında paylaştığı mektupta Şahin, Yunanistan arama kurtarma ekiplerinin, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde enkaz altında kalanları kurtarmak üzere ilk yardıma koşanlardan olduğunu vurguladı.

Şahin, Yunanistan'daki meslektaşlarından aldıkları dayanışma mesajlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yunanistan halkının desteğiyle KEDE'nin üyeleri arasında bir dayanışma kampanyası organize ettiğini duymak son derece memnuniyet vericiydi." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'dan gönderilen tüm yardımın İskenderun Limanı'na ulaştığını teyit eden Şahin, 28 Şubat gecesi Yunanistan'da gerçekleşen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası için de taziye mesajlarını iletti.

KEDE, yaptığı duyuruda Yunan halkının ülke genelindeki tüm belediyeler aracılığı ile topladığı bin 500 tonun üzerinde yardımın Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırıldığını kaydetti.

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