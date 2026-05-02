  • TBB seçiminde ''İmamoğlu'' provokasyonu! Büyük tepki çekti
Güncel

TBB seçiminde ''İmamoğlu'' provokasyonu! Büyük tepki çekti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçim öncesi yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okumak istenmesi üzerine arbede yaşandı.

2 Mayıs 2026 Cumartesi 12:37
TBB seçiminde ''İmamoğlu'' provokasyonu! Büyük tepki çekti
TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

