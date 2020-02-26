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TBB'den ''Hocalı Katliamı''na ilişkin açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Hocalı Katliamı'nın sorumlularının yargılanması ve işgalin sonlandırılması için çabalarının süreceğini bildirdi.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba13:07 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:07

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, Ermeni çetelerinin, Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdikleri insanlık dışı katliamın üzerinden 28 yıl geçtiği belirtildi.

Ata toprağı Hocalı'da kuşaklar boyu sakin bir yaşam süren, komşularıyla iyi ilişkiler sürdüren barışçıl tabiatlı sivillere yönelik acımasız katliamın bütün dünyanın gözleri önünde yapıldığı ifade edilen açıklamada, Hocalı ahalisine karşı, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeden gerçekleştirilen bu insanlık dışı vahşetin etnik temizlik amaçladığı kaydedildi.

Hocalı'da en ufak bir insani kaygı taşımadan her türlü gaddarlığın sergilendiği vurgulanan açıklamada, medyaya özellikle servis edilen katliamın yaratacağı dehşetle Azerbaycan Türklerinin Karabağ'ı terk etmelerinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Karabağ'ın dışında, Azerbaycan'ın önemli bir bölümü de Ermenistan'ın doğrudan desteğini alan bu çetelerin işgali altındadır. Karabağ ve işgal altındaki bölgelerdeki insanların kadim yurtlarından kovulup mülklerine el konulması, her türlü insani değer ve hukuk tanımazlığın da açık bir kanıtıdır. Uluslararası kuruluşların bağlayıcı kararlarına rağmen işgalin hala sürüyor olması, katliam sorumlularının yargı önüne çıkarılmaması, milyonlarca Azerbaycan yurttaşının mülklerine dönüşüne izin verilmemesi son derece düşündürücüdür. Türkiye Barolar Birliği olarak, katliamın sorumlularının yargılanması, işgalin sonlandırılması, kaçgunların bir an önce ata topraklarına dönüşlerinin sağlanması için çabalarımızın süreceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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