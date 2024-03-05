TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: 8. Yargı Paketi hukuk sistemini güçlendirecek düzenlemeler içeriyor

Yüksel, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen ve TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kanunda, kişisel verilerin korunmasına, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çok sayıda düzenlemenin bulunduğunu aktaran Yüksel, kanunda ayrıca deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin hükümlerin yer aldığını hatırlattı.

AK Parti iktidarları döneminde yargıda reform niteliğindeki çok sayıda düzenlemenin hayata geçirildiğini anlatan Yüksel, kanunla, kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirildiğini dile getirdi.

Adli para cezalarının 2005 yılından bugüne kadar artırılmadığını vurgulayan Yüksel, kanun kapsamında adli para cezalarının alt ve üst sınırlarının yükseltildiğini bildirdi. Cüneyt Yüksel, "Adli para cezasının altı sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı ise 100 liradan 500 liraya çıkarıldı. Böylelikle suçla etkin mücadelenin ve caydırıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Cüneyt Yüksel, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna yeni görevler verileceğine işaret etti.

Kanunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik de düzenlemelerin bulunduğunu anımsatan Yüksel, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı istinaf kanun yolunun açılması suretiyle, bu kararların daha güvenli bir şekilde denetlenmesi sağlanmaktadır." dedi.



TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, şunları kaydetti:

"8. Yargı Paketi, milletimizin hassasiyetleri ve adalet teşkilatımızın ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kanun, hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeler içermektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yargı alanında reform niteliğindeki tüm adımları atmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yargının güçlendirilmesi, adalete güvenin artırılması, vatandaşlarımızın hak arama yollarının çoğaltılması, adaletin tecelli etmesi öncelikli hedeflerimiz ve vazgeçilmez çalışma alanlarımızdır. Bu konularda her zaman olduğu gibi hiçbir adımı atmaktan geri durmayacağız."

- "82,5 MİLYAR LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILACAK"



Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildiğini belirten Yüksel, 2018 yılından bugüne kadar 10 bayram için toplam 166,2 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını ifade etti.

Yüksel, "Emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya yükseltilmesiyle ilave maliyet 27,5 milyar lira olarak tahmin edilmektedir. 2024 yılında toplamda 82,5 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak." dedi.