TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Bartın Amasra'da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı.

Yıldız, Amasra'da hayatını kaybeden 41 madenciye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı madencilere ise şifa diledi.

"Acı üzerinden siyaset yapmayacağız. Komisyonda her türlü görüşe yer verilecek." diyen Yıldız, objektif ve gücünü şeffaflıktan alan bir yapıyla bütün görüşlerin olabildiğince açık ifade edileceğini belirtti.

Sektör temsilcileri, akademisyenler, alanda uzman özel sektörden temsilcilerinin de Komisyonda sunum yapacaklarını söyleyen Yıldız, "21 kişilik Komisyonumuz, inşallah 3 aylık süre içinde raporunu tamamlayacak. Gerek görülmesi halinde 1 aylık ek süre için Genel Kurula müracaat edilecek." diye konuştu.

Komisyonun hazırlayacağı raporun tavsiye kararı niteliğinde olacağını anlatan Yıldız, "Hukuki bir süreç işliyor. Hukuki süreci etkilememiz tabii ki söz konusu değil. Burada yapacağımız çalışmalar, TBMM'den yetkisini alan ve gücünü yine millet adına kullanan bir komisyon tarafından icra edilecek. Hep 'Allah vermesin.' deriz. Kendi çocuğumuz olsa nasıl araştıracaksak bunu böyle araştırmamız lazım. Empatinin daha ötesinde bir iş bu. Çünkü oradaki aileler bize emanet ediyor. Bunu hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Bu sorumluluk içinde çalışacağız." ifadesini kullandı.

- "41 vatandaşımız ailemizin birer ferdi gibi"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Amasra'da hayatını kaybeden 41 vatandaşımız ailemizin birer ferdi gibi. Onların başına gelen ihmal veya ihmaller zinciri varsa bunların aydınlığa kavuşturulması için çalışmalarımızı bu anlayışla yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, "Bu acı bütün milletimizin acısı oldu. Hepimizin yüreği yandı." dedi.

Kazanın ardından 6 savcının görevlendirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini anlatan Çetin şöyle devam etti:



"Maden işçiliği dünyanın en riskli işlerinden. Teknolojinin gelişmesine, alınan tedbirlere rağmen bu riskleri azaltmak mümkün ama tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Özellikle grizu patlamalarına yer altı madenciliğinde çok rastlıyoruz. Olayı, TBMM'nin bize verdiği yetkilerle araştıracağız. İhmal varsa gerekli cezaya çarptırılması hepimizin temennisi."

- "Yer altı madenciliği dünyadaki en zor işlerden"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Bize düşen, tedbirleri en üst düzeyde almak ve alınmasını temin etmek. Bizde de dünyada da maalesef kazalar oluyor. Burada bu acıyı daha büyütmekten ziyade kazaların nedenlerini öğrenip yenilerinin meydana gelmemesi için en üst düzeyde gayret edeceğiz." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise olayı tüm yönleriyle araştırarak bu kazaların bir daha yaşanmamasının gayretinde olacaklarını vurguladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yer altı madenciliğinin dünyadaki en zor işlerden olduğunu, taş kömürünün ise bunlardan en zoru olduğunu söyledi.

Dünyadaki ve Türkiye'deki taş kömürü havzalarının kıyaslanamayacağını ifade eden Balta, "Türkiye'deki kömür havzaları tektonik hareketlerle beraber çok kırıklı bir yapı, faylı. Avrupa'da damarların eğimi 15, Zonguldak'ta damarların eğimi 45 derece. Orada nasıl bir teknoloji uygulayacaksınız? Aynısı Amasra'da da... Tektonik olarak faylarla kırıklı bir yapı, orada da damarın eğimi yüksek." diye konuştu.

