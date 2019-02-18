TBMM Başkanı Binali Yıldırım: 'Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim'
TBMM Başkanı Yıldırım, 'Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim.' dedi.
- AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda bir araya geldi.
Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim." dedi.
Dilekçesini teslim edeceğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:
"Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.