TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'da Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk tören, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda yapıldı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alanda yer alan anıta karanfil bıraktı.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törenin ardından ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde anma gerçekleştirildi.

Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler, bombanın düştüğü noktada bulunan 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bıraktı.

- TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ SERÜVENİ SERGİSİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi ve sergiyi gezdi.

Sergide, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleşmesindeki önemli tarihlere ait, belge, fotoğraf ve manşetler yer alıyor.

Tarihe tanıklık eden resmi belgeler, Anayasa değişiklikleri, Meclis tutanakları, dönemin gazete manşetleri ve arşiv fotoğraflarıyla zenginleştirilen sergide, 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarına da özel bir yer veriliyor.

Sergide öne çıkan tarihi dönüm noktaları ise şöyle:

- 23 Nisan 1920 TBMM'nin Açılışı,

- TBMM'nin ilk birleşimine ait tutanak

- Atatürk'ün TBMM'de yaptığı konuşma

- 29 Ekim'in bayram ilanına ilişkin karar

- Cumhuriyetin ilanı sonrası dönemin gazete manşetleri

- Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı

- Kanun metinleri ve anayasa değişiklikleri

- İlk kadın milletvekillerine ait bilgi ve görseller

- 1946 ve 1950 seçimleri

- Çok partili siyasi hayata geçiş ve Demokrat Parti'nin iktidara gelişine ait gazete manşetleri

- 27 Mayıs 1960 Darbesi

- Talat Aydemir Darbe Girişimi

- 12 Mart 1971 Muhtırası

- 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi

- 28 Şubat 1997

- 27 Nisan 2007 e-Muhtırası

- 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumuna ait gazete manşetleri

- 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi

- 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu

Öte yandan sergi açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

- "Bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri kutluyorum"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından sergiye yönelik paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin köklü siyasi tarihine ve milletimizin demokrasi mücadelesine ışık tutan Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sergisi'nin açılışını TBMM Şeref Holü'nde milletvekillerimizle gerçekleştirdik. Milletimizin, iradesine sahip çıkma kararlılığını, demokrasiye olan bağlılığını ve özgürlük mücadelesini yansıtan resmi belgeler, Meclis tutanakları, arşiv fotoğrafları gibi birçok objeyi bünyesinde barındıran bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri kutluyorum."