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TBMM Başkanı Kurtulmuş: 30 Ağustos ecdadımızın kahramanlık destanıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '30 Ağustos vatanı, bayrağı, istikbali, ezanı için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir. 30 Ağustos bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür.' ifadelerini kullandı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 30 Ağustos ecdadımızın kahramanlık destanıdır
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümüne erişmenin haklı onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

30 Ağustos zaferini kutlayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"30 Ağustos vatanı, bayrağı, istikbali, ezanı için hiç düşünmeden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir. 30 Ağustos bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün 'Güçlü ve Büyük Türkiye' yolundaki yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. Bu gurur gününde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

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