TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatlarının seneidevriyesinde edebiyatımızın müstesna isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i rahmetle anıyorum. Kendilerini bıraktıkları eserleri, kelamları ve duruşlarıyla her daim hayırla yad edeceğiz. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Vefatlarının sene-i devriyesinde edebiyatımızın müstesna isimleri, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlâna İdris Zengin'i rahmetle anıyorum.



Kendilerini bıraktıkları eserleri, kelâmları ve duruşlarıyla her daim hayırla yâd edeceğiz. Mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/TZEFKB8ydQ — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 7, 2024