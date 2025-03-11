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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın gidişatı, ümit ederiz ki adaleti esas alanların bakış açısıyla şekillensin

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen büyükelçilerle iftar programında yaptığı konuşmada, 'Bundan sonra dünyanın gidişatı, ümit ederiz ki adaleti esas alanların bakış açısıyla şekillensin ve dünyamız daha hakkaniyetli, daha yaşanabilir ve daha adil bir gezegen haline gelsin' dedi.

11 Mart 2025 Salı 20:07 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünyanın gidişatı, ümit ederiz ki adaleti esas alanların bakış açısıyla şekillensin
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen büyükelçilerle iftar programında konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Bir tarafta, yeryüzünde adaleti, hakkaniyeti, barışı isteyenlerin davranışları ve ortaya koydukları eylemler, diğer tarafta ise gücü esas alarak adaleti yok sayan, elinde olan gücü de her türlü adaletsizlik imkanlarını kullanarak ortaya koyanların arasındaki mücadeledir.

Bundan sonra dünyanın gidişatı, ümit ederiz ki adaleti esas alanların bakış açısıyla şekillensin ve dünyamız daha hakkaniyetli, daha yaşanabilir ve daha adil bir gezegen haline gelsin.

İkinci temel tartışma alanı ise önümüzdeki dönemi etkileyecek olan otokrasilerle demokrasiler arasındaki mücadele olacaktır.

Demokrasi ve katılımcılığın bütün toplumlarda egemen olmasını isteyenler, bunu arzu edenlerle aslında eline geçirdikleri gücü, başta kendi halkları olmak üzere, bütün dünyayı haksız bir şekilde kullanan otokrat eğilimler arasında çok keskin bir mücadeleye şahit olacağız.

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