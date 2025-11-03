İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0504
  • EURO
    48,4454
  • ALTIN
    5441.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu
Güncel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da valilik, belediye ve esnafı ziyaret etti.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 17:27 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adıyaman'da temaslarda bulundu
ABONE OL

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, ilk olarak Adıyaman Valiliğine ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Osman Varol ve Valilik personeli tarafından karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Kurtulmuş, Vali Varol'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

ADIYAMAN BELEDİYESİNE ZİYARET

Kurtulmuş, daha sonra ziyaret ettiği Adıyaman Belediyesinde Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından karşılandı.

Tutdere'den belediyenin çalışmaları konusunda bilgi alan Kurtulmuş, kentte depremden sonra olumlu manada değişimin olduğunu, depremin fiziki izleri silindikten sonra kentin eski günlerine kavuşacağını söyledi.

Kurtulmuş, son olarak çarşıya geçerek Meydan Camisi'nde incelemede bulundu, vatandaşlarla selamlaştı, esnafı ziyaret etti.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • Adıyaman ziyareti
  • Belediye ve esnaf ziyareti

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.