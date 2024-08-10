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  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin, Çanakkale'deki destansı mücadeleyle, tarihin unutulmaz zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi, ecdadımızın Çanakkale'de verdiği destansı mücadeleyle, tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olmuştur. Anafartalar'da inancı ve değerleri için şehadete yürüyerek vatanımızı bizlere emanet eden kahramanlarımız, tarihin seyrini değiştirdikleri gibi gelecek nesillere de direniş ruhunu miras bırakmışlardır. Bu büyük zaferin 109'uncu yıl dönümünde, Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de tarih yazan tüm şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyorum."

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