TBMM Başkanı Kurtulmuş: Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Merkezi'nde düzenlenen MTTB 62. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, birliğin Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti.

Numan Kurtulmuş, 106. yılını artık geride bırakmakta olan MTTB'nin, Türkiye'nin en köklü öğrenci hareketlerinin başında geldiğini belirterek, "Tam tabiriyle kökü mazide olan atiyi temsil eden bir öğrenci kuruluşumuzdur. Genç kardeşlerimize de bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

MTTB'nin "mektep" niteliğinin ise bir başka özelliği olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İsmail ağabey (Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman) bugünkü geldiğimiz başarı noktalarını saydı burada. Ama bunların her birisinin, siyasi hareketlerimizin, siyasi mücadelemizin fikri harcı bu binada karılmıştır ve buradan yayılarak Allah'ın izniyle bugüne kadar gelinmiştir. Şöyle geriye doğru baktığımızda da tam manasıyla başarılı olmuş bir hareketin mensupları olarak hepinizi tebrik ediyorum, hepinizden Allah razı olsun. Bu salonlarda fikri olarak oluşturulan siyasi hedeflerin hemen tamamının gerçekleşmiş olduğundan dolayı da Allah'a sonsuz şükretmek boynumuzun borcudur. Yani alnımızı şükür secdesinden kaldırmasak yeridir diye düşünüyorum."

Kıbrıs davasına sahip çıkılan fikirlerin MTTB'nin binasında karıldığını hatırlatan Kurtulmuş, yine aynı şekilde başörtülü öğrencilerin üniversitelere girebilmesi ve başörtülülerin toplumsal hayatın her yerinde yer alabilmesi mücadelesinin ilk kıvılcımlarının da MTTB binasında atıldığını anlattı.

Kurtulmuş, İmam hatipler başta olmak üzere meslek liselerinin, maruz kaldığı haksızlıklardan arındırılması ve onların önünün açılmasıyla ilgili hem fikirlerin hem eylemlerin MTTB binasında planlandığını ve sonuç alındığını ifade etti.

"O GÜN HAYAL OLARAK GÖRÜLENLER BUGÜN GERÇEK OLMUŞTUR"



TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin tam manasıyla bağımsız bir ülke olma noktasında başkalarının kuyruğuna takılan bir gençlik değil, milli köklerinden neşet eden, ufuklarıyla dünyada tam bağımsız bir Türkiye'yi kurma idealinin de burada filizlendiğini çok iyi hatırlıyoruz. Hepsinin üzerinde, 'Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın' sloganlarının on yıllar boyunca sadece slogan olarak değil, dua olarak tekrarlandığına hep beraber şahit olduk ve biliyoruz. Allah'a binlerce şükür. Bunların hepsini açmak, Ayasofya'yı kıyamete kadar Müslüman milletimizin ibadetine, Müslüman halkların ibadetine açmak bu nesle nasip oldu ve bu neslin öncüsü olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önder olarak bu hareketleri gerçekleştirdi, Türkiye'nin ve milletin önünü açmış oldu. O günü, imzayı attığımız günü hatırlıyorum. O gün imzayı atmadan önceki görüşmemizi de hatırlıyorum. Hepimiz için hayatımızın sonuna kadar unutamayacağımız, sonraki nesillere de büyük bir miras olarak aktaracağımız o muhteşem hatıramızda esas emek, bütün pay size, zatıalinize aittir, Allah razı olsun. Bu büyük önderliğiniz Türk milletinin de önünü açmıştır."

Ayasofya'nın açılmasının sadece bir binanın aslına döndürülmesi değil, aynı zamanda milletin aslına döndüğünün de göstergesi olarak fevkalade önemli tarihi bir remiz olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Rahmetli Necip Fazıl'ın bu salonlarda 'Ayasofya mutlaka açılacak' konuşmalarını defaatle dinlemiş olan birisiyim. Allah'a çok şükür o gün hayal olarak görülenler bugün gerçek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ ASRINI GÜCÜ TESİRLİ BİR TÜRKİYE'NİN YÜZYILI YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"



Kurtulmuş, millettin, önüne hep yeni hedefler koyarak bu hedefleri gerçekleştirmek için can pahasına mücadele ettiğini dile getirdi.

Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, gelecek dönem için yeni hedeflerin koyulduğunu anımsatan Kurtulmuş, söyle konuştu:

"Bunlardan birincisi, inşallah Cumhuriyetimizin ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı yapmak için her alanda canla başla çalışacağız ve inşallah onları da gerçekleştireceğiz. İkincisi, hakkaniyetli, adaletli yeni bir dünya sisteminin kurulması ihtiyacıdır, zaruretidir. 'Dünya beşten büyüktür' demek, sadece bir motto olarak bu dünyaya bunu teklif etmek değil. İşte görüyorsunuz, İsrail'in bu azgın, bu saldırgan, artık katliamı çoktan açmış bu soykırımına karşı dünyanın nasıl sessiz kaldığını görüyorsunuz. Böyle bir sistem, artık çalışmaz. Böyle bir sistem, dünyayı taşımaz. İnşallah yeni bir dünya sistemini kurmak için canla başla gayret edeceğiz. Onun da inşallah hep beraber gerçekleştiğini göreceğiz.

"TAM MANASIYLA ÖZGÜR FİLİSTİN DEVLETİ'NE BÜTÜN DÜNYADA İHTİYAÇ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"



Kurtulmuş, üçüncü önemli hedefi de şöyle ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'nın açıldığı gün de ifade ettiği gibi, 'Bir başka büyük fethin işaretidir...' İnşallah biz görürüz... Biz görmesek bile bizden sonraki neslin mutlaka göreceğine adım kadar eminim; Mescid-i Aksa ve Kudüs mutlaka özgürleşecek, başkenti Kudüs olan bağımsız, tam manasıyla özgür bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır.

Tam manasıyla özgür Filistin Devleti'ne bugün, bütün dünyada ihtiyaç olduğu görülüyor da bunu da on yıllar öncesinden seslendiren yine Milli Türk Talebi Birliği çatısı altındaki idealist gençler olmuştur. İnşallah bu üç temel hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirmek için dün olduğundan daha sık, dün olduğundan daha gayretli çalışacağız ve sonraki nesillere bu hedeflerin gerçekleştirilmesini bir miras olarak bırakmak, ömrümüz vefa ederse, bunların gerçekleştiğini görmenin de bize nasip olması için gayret etmek boynumuzun borcudur."