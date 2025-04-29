Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen ve Türkiye Sağlık Bakanlığı himayesinde olan hastanede incelemelerde bulundu.

Başhekim Özden Vezir ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, Kurtulmuş'a hastanedeki yeni üniteleri gösterdi ve odaları gezdirdi.

Kurtulmuş, hastanede tedavi görenleri ziyareti sırasında babasından böbrek nakli yapılan Asılay Omuraliyeva'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kurtulmuş, baba Sağın Omuraliyev ve kızına acil şifalar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kırgızistan Meclis Başkan Yardımcısı Nurlanbek Azıgaliyev, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Kaarmanbek Baydavletov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da eşlik etti.

Sosyal medya hesabından hastane ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki sağlık alanındaki işbirliğinin önemli bir göstergesi olan bu hastane, halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştiriyor. Tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyor, özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TİKA tarafından kurulan ve donatılan hastane, Ekim 2021'de Kırgızistan vatandaşlarına tıbbi hizmet vermeye başladı. Hastanede geçen yıl böbrek nakli yapılmaya başlanmıştı.

KURTULMUŞ, KIRGIZİSTAN'IN EN BÜYÜK CAMİSİNİ ZİYARET ETTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptırılan ve ülkenin en büyük camisi olan Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'ni de ziyaret eden Kurtulmuş, açılışı 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen camide incelemede bulundu. Ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.