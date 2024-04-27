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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek, Somali ve Senegal meclis başkanlarıyla bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan Bosna Hersek, Somali ve Senegal meclis başkanlarıyla bir araya geldi.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek, Somali ve Senegal meclis başkanlarıyla bir araya geldi
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Kurtulmuş, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen konferans kapsamında, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademoviç, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdiç ile Somali Senato Başkanı Abdi Hashi ve Senegal Meclis Başkanı Amadou Mama Diop ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, ülkeler ve parlamentolar arası ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik katliam boyutlarına varan saldırıları ele alındı.

Konferansın tarihi bir dönüm noktası olacağına yönelik değerlendirmelere yer verilen görüşmelerde, ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen parlamenterlerin Filistin davasına verdiği desteğin önemi vurgulandı.

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