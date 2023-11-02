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TBMM Başkanı Kurtulmuş Bosna Hersek'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.

2 Kasım 2023 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş Bosna Hersek'te
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TBMM Başkanı Kurtulmuş ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da Saraybosna'ya geldi.

Kurtulmuş, Saraybosna'da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisini ziyaret edecek Kurtulmuş, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.

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