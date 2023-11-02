TBMM Başkanı Kurtulmuş Bosna Hersek'te

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da Saraybosna'ya geldi.

Kurtulmuş, Saraybosna'da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisini ziyaret edecek Kurtulmuş, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.